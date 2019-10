Torna il calcio piacentino su Telelibertà: ospite anche il presidente Gatti

Tornano questa sera su Telelibertà i due appuntamenti dedicati al calcio piacentino. Dalle 20.15 infatti, sarà di nuovo tempo della diretta per Zona Calcio Piacenza, la finestra sulle vicende del Piace che sabato sera, nell’anticipo della dodicesima giornata, ha saputo imporre il pari alla capolista Padova. Una serata chiusa con le roventi polemiche legate all’esultanza di Max Pesenti che Stefano Gatti ha censurato in maniera pesantissima. E sarà proprio il presidente onorario l’ospite allo Spazio Rotative: con Gatti si parlerà della serata di sabato, ma anche del futuro societario. Protagonista anche Mattia Giacobone, uno dei tecnici del vivaio piacentino. A condurre la serata saranno Corrado Todeschi e Laura Fregoni. Interverrà invece la miss Piacenza 2019 Alessandra Carlà nella seconda parte della serata, quella dedicata al calcio dilettanti. Tante immagini, la voce dei protagonisti e soprattutto i gol della giornata con l’analisi di tutte le gare, dalla serie D alla Terza Categoria.

Come sempre, spazio al pubblico da casa che potrà interagire con gli ospiti in studio utilizzando il contatto whatsapp numero 3355438909 oppure utilizzando la pagina Facebook di Zona Calcio. I due appuntamenti saranno visibili anche in diretta streaming sul sito www.liberta.it.

