“Avvio di campionato stellare: il Piacenza Rugby crede alla promozione”

“Era da anni che non assistevo ad un avvio di campionato così. Senza azzardare pronostici, la squadra può benissimo competere per le primissime posizioni“.

Ne è sicuro Alberto Barzan, storico pilone destro del Piacenza Rugby, intervenuto questa sera a Zona Sport. “Di squadre e giocatori ne ho visti passare tanti nel corso della mia carriera – ha spiegato di fronte alle telecamere Barzan. – A mio avviso, quest’anno, il Piacenza ha tutte le carte in regola per arrivare fino alla fine, e magari centrare la tanto sospirata promozione in Serie A. La crescita della squadra è andata di pari passo a quella della società, che ha saputo creare una grande famiglia, oltre che mettere insieme giocatori di assoluta qualità. La ciliegina sulla torta è stato l’ingaggio di un elemento come Ed Thrower, vero valore aggiunto e devastante domenica scorsa contro Sondrio”.

Dopo la passeggiata di salute al cospetto della compagine valtellinese, i biancorossi guardano già avanti. “Quello con Cus Milano di domenica prossima – ha proseguito Barzan – sarà forse il primo vero test per saggiare la caratura della squadra. Giocheremo ancora una volta al Beltrametti, contro avversari retrocessi dalla Serie A e partiti come noi molto bene in questa stagione. Vincere aiuta a vincere: il nostro obiettivo è il massimo della posta in palio, vogliamo dimostrare di non soffrire di vertigini”. Oltre alla palla ovale, con il mediano d’apertura dei Lyons Mathieu Guillomot e il giornalista Leonardi Piriti intervenuti in studio, nel corso della trasmissione si è parlato anche di volley e pallacanestro.

Le repliche della puntata del martedì andranno in onda su Telelibertà mercoledì alle 9 e alle 23, e giovedì alle 18.