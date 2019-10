La carica di Pergreffi: “Con la Virtus Verona contano solo i tre punti”

Domenica a Verona non ci sarà per squalifica, ma capitan Antonio Pergreffi ci ha comunque tenuto a suonare la carica ai suoi in vista del match contro la Virtus Verona: “Contro il Padova abbiamo giocato bene meritando di vincere, non siamo tuttavia riusciti a concretizzare quanto creato, però questo fa parte del calcio. Già da domenica bisogna tornare a fare i tre punti, io non ci sarò, ma chi mi sostituirà saprà far valere la sua forza”. Poi chiude definitivamente la questione Pesenti: “Ha esultato come credeva, non penso sia il caso di dargli altro spazio”.

GUARDA L’INTERVISTA