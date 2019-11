Un baby del settore giovanile del Piace con la maglia della Nazionale. Grande orgoglio in casa biancorossa per Catalin Banienschi che è tra i convocati dalla Romania per le qualificazioni agli Europei Under 17. Il giocatore del Piacenza ha contribuito al passaggio del turno dei rumeni, inseriti nel girone con San Marino, Russia e Svizzera

© Copyright 2019 Editoriale Libertà