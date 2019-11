Bando decennale per la gestione del Siboni, Piacenza in pole position

Nove anni e mezzo di convenzione, dal novembre 2019 al 30 giugno 2019, per un canone annuo di 10mila euro. Manutenzione ordinaria e straordinaria a carico del gestore, al pari di alcune importanti opere, a cominciare dal nuovo impianto di illuminazione del campo numero 2.

Sono queste le linee guida del bando di gara pubblicato dal Comune di Piacenza per la concessione del campo Siboni, alla Besurica, un tempo sede del Pro Piacenza.

Il fallimento della società rossonera aveva portato alla revoca della vecchia concessione, il Comune aveva temporaneamente affidato la gestione dell’impianto al Piacenza Calcio, il cui presidente onorario Stefano Gatti non aveva mai fatti mistero di voler realizzare lì la sede delle attività di un sempre più florido settore giovanile.

Il bando, a cui è logico prevedere parteciperà solo la società biancorossa, serve per garantire un’orizzonte a lungo termine per una struttura storica, tra l’altro bisognosa di una continua manutenzione.

GESTIONE CAMPO SIBONI, IL CAPITOLATO COMPLETO