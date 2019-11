Calcio dilettanti, il maltempo ancora protagonista: questa volta nessun rinvio

Maltempo che rischia ancora di condizionare la disputa delle gare del calcio dilettantistico provinciale, oltre che giovanile. Stando a quanto raccolto, l’indirizzo scelto dalla Figc sarebbe quello di non procedere con alcuna sospensione d’ufficio come avvenuto sette giorni fa, ma di affidare agli arbitri la facoltà di mandare o meno in scena le partite di Seconda e Terza Categoria, comprese le sfide dei più piccoli in programma tra sabato e domenica. Si tratta di una scelta dettata dalla necessità, stando a quanto raccolto nell’ambiente Figc, di evitare già a novembre, un appesantimento dei calendari, con più recuperi di turni domenicali nell’infrasettimanale.

