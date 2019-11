Lyons, servono punti: domenica con Mogliano si spera nella svolta

La consapevolezza di essere una squadra ben costruita e indigesta da affrontare per chiunque potrebbe non bastare più: i Lyons hanno disperato bisogno di punti, per sperare di divincolarsi dalle insidiose sabbie del fondo classifica. L’avvio di Top12 non è stato certamente tra i più morbidi, con i leoni piacentini che hanno affrontato in queste prime tre giornate alcune tra le squadre candidate alla vittoria del campionato, come Petrarca e Calvisano.

Il prossimo avversario non sarà da meno: Mogliano, che i ragazzi di coach Garcia affronteranno domenica al Beltrametti, ha collezionato esclusivamente vittorie, con i marchigiani ben saldi in terza posizione. L’ennesima prova del fuoco per Bruno e compagni. Il delicato momento dei bianconeri è stato analizzato dal direttore sportivo e vicepresidente Stefano Nucci: “I ragazzi stanno di domenica in domenica trovando la giusta alchimia. Già nella recente sfida con Calvisano abbiamo assistito a netti miglioramenti sul piano del gioco, e speriamo che la svolta definitiva possa arrivare domenica in casa contro Mogliano. Si tratta di una squadra molto forte in mischia, caratteristica che le ha permesso di salvarsi la passata stagione. Da parte nostra speriamo di fornire palloni giocabili ai nostri trequarti, che in questo avvio stanno dimostrando di essere all’altezza della Top12.