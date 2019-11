Volley, basket, rugby, pallanuoto e boxe al femminile a Zona Sport

Serata all’insegna dello sport piacentino su Telelibertà: alle 20.30 il giornalista Marcello Tassi condurrà Zona Sport, che vedrà la partecipazione di Gabriele Nelli, tra i top player della Gas Sales Volley Piacenza di quest’anno. Lo schiacciatore biancorosso presenterà la sfida di domenica con Vibo Valentia, con i ragazzi di coach Gardini che al PalaBanca dovranno assolutamente centrare una vittoria. Finestra anche su rugby e pallacanestro, con il giornalista Carlo Danani che introdurrà i match del weekend.

Dopodiché spazio alla pallanuoto, con la piscina Raffalda che recentemente ha ospitato per un allenamento i campioni italiani e d’Europa della Pro Recco. In studio interverranno il presidente della Piacenza Pallanuoto Roberto Gatti e il talentuoso centroboa Nicola Merlo, i quali parleranno anche dell’imminente campionato di Serie B che vedrà scendere in vasca la compagine piacentina. Finale dedicato alla boxe femminile, che nel nostro territorio sta raccogliendo risultati sempre più incoraggianti. In via Benedettine sono attese Ilaria Tosca e Hasnaa Bouyij, pugili di Boxe Piacenza e Salus Et Virtus.

