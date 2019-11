Ennesima prova del fuoco per la capolista Bakery: alle 18 è sfida a Jesi

10

Dopo cinque vittorie consecutive, un filotto che le ha permesso di insediarsi in testa alla classifica del girone C di Serie B, per la Bakery Basket Piacenza è arrivato il momento di dimostrare di non essere una semplice outsider. Alle 18 di oggi, domenica 10 novembre, i biancorossi affronteranno in terra marchigiana Jesi: obiettivo sarà difendere il primato dagli attacchi di una big come l’Aurora. I bluarancio, in girone con la Bakery anche la scorsa stagione in A2, hanno perso solo una volta in casa e saranno determinati a riscattarsi dopo la brutta uscita contro Faenza.

L’Aurora Jesi, esattamente come la Bakery, arriva da una retrocessione e occupa la quarta posizione in classifica a quota 8 punti. Il grande ex della gara sarà Mattia Magrini, in biancorosso per due stagioni, dal 2015 al 2017. L’ex numero 99 piacentino è il miglior realizzatore jesino con 13.5 punti e 2.7 assist a partita. Le altre individualità che spiccano sono Casagrande con 12.5 punti conditi 6 rimbalzi e Micevic con 10.5. Il pericolo numero uno tra i confermati dall’anno scorso è Isacco Lovisotto: gigante di 205 centimetri in grado di mettere a referto oltre 10 punti con 7 rimbalzi. Nel complesso il roster non è molto giovane, con tanti giocatori che hanno già solcato i 25 anni. Un osso duro per Birindelli e compagni, attesi dall’ennesima prova del fuoco.