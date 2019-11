Fiorenzuola, arriva il Mezzolara. Vigor, ora servono i tre punti. Big mathc a Bobbio

A partire dalle 14.30, orario fissato per i calci d’inizio di tutte le gare del calcio dilettantistico, sarà possibile seguire live l’andamento di tutte le partite sul portale Libertasport.it, dalla serie D alla Terza Categoria.

In serie D, il Fiorenzuola vive la prima di due giornate-chiave: se tra sette giorni sarà la capolista Mantova l’avversaria dei rossoneri, oggi con il Mezzolara al Comunale sarà fondamentale centrare i tre punti e mantenersi così nella scia della schiacciasassi virgiliana. Tre punti obbligatori anche per la Vigor Carpaneto che è ora chiamata ad un cambio di marcia immediato se i biancoazzurri intendono dar corpo a speranze di salvezza: dopo dieci giornate, sono solo cinque i punti racimolati a fronte di zero vittorie. Oggi nella tana del Ciliverghe, e molto probabilmente anche per le settimane a seguire, non ci sarà Julien Rantier, fermato da un brutto infortunio di natura muscolare.

In Eccellenza, vuole riprendere a correre la capolista Nibbiano Valtidone: mister Mantelli e i suoi affrontano la seconda della classe, la Bagnolese, lontano dalle mura amiche: trattasi ovviamente di snodo cruciale del campionato dei piacentini chiamati a riscattare gli ultimi due pareggi poco convincenti. Per l’Agazzanese invece, nuova opportunità per ridare smalto ulteriore ad una graduatoria che vede i granata appena al di sopra della zona pericolo: trasferta sul campo del Cittadella per Minasola e soci che puntano ad al quarto risultato utile consecutivo.

In Promozione, il match di cartello si disputa al Soressi dove la battistrada Castellana Fontana riceve la visita del Monticelli Terme. Deve puntare al bottino pieno anche il Gotico che, in caso di successo sul Carignano, piazzerebbe un allungo importante al centro della graduatoria. Situazioni simili per Pontenurese e Vigolo, rispettivamente impegnate con Pallavicino (a Busseto) e Montecchio in casa. Per l’Alsenese di Guarnieri c’è invece la trasferta di Noceto: possibile un pronto riscatto dopo il ko rimediato sette giorni fa nel derby con la Castellana Fontana.

In Prima Categoria, si attende la nuova vittoria della Bobbiese: al Candia sarà senza ombra di dubbio spettacolo visto che sarà la Sannazzarese, seconda forza del torneo, a sfidare gli imbattuti uomini di mister Melotti.

Nel girone A di Seconda Categoria, riflettori puntati sulla Sarmatese, prima della classe: la squadra valtidonese se la vedrà con il temibile Royale Fiore di bomber Poisetti, mentre il Podenzano, secondo, viaggia alla volta di San Rocco al Porto. Nel girone B invece, ostacolo Scanderber per il Corte Calcio che compone il terzetto di testa con Zibello e Fontanellatese.

Per chiudere, in Terza Categoria la regina Junior Drago affronta la Fulgor in quel di Fiorenzuola con la Pianellese, ora a -4 dalla formazione di San Giorgio, impegnata nel match interno con il Gerbido.