Il direttore generale Scianò ospite questa sera a Zona Piacenza

Nuovo appuntamento questa sera, a partire dalle 20.15, con il calcio piacentino su Telelibertà. Come ogni lunedì, scatterà infatti la diretta di Zona Piacenza: Corrado Todeschi e Laura Fregoni condurranno la trasmissione interamente dedicata ai colori biancorossi. Questa sarà tempo di analisi del match tra il Piace e il Gubbio: una vittoria di misura che sarà commentata in studio non solo dagli opinionisti fissi della trasmissione, ma anche dal direttore generale della società Marco Scianò.

Dalle 21.15 invece, riflettori accesi sul calcio dilettanti con Zona Calcio: con Corrado Todeschi ci sarà miss Piacenza 2019 Alessandra Carlà e tutte le categorie, dalla serie D alla Terza Categoria, saranno oggetto di analisi approfondita con il supporto delle immagini dai campi. Tra gli ospiti annunciati anche Sandro Equo e Francesco Zerbini, responsabile del vivaio e allenatore della Castellana Fontana, oltre a Luca Baldrighi, team manager del Fiorenzuola. Non saranno però i soli protagonisti della serata di Telelibertà.

Come sempre, spazio al pubblico da casa che potrà interagire utilizzando il contatto whatsapp numero 3355438909 oppure utilizzando la pagina Facebook di Zona Calcio. I due appuntamenti saranno visibili anche in diretta streaming sul sito www.liberta.it.