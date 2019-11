Pari con Sanremo e vittoria con Genova: Cortemaggiore ancora imbattuta

Con la Serie A1 femminile di tennistavolo ferma per gli impegni in Nazionale delle giocatrici Juniores, gli occhi erano tutti per il campionato di Serie B, con la Teco Corte Auto Cortemaggiore che non ha tradito le attese.

La compagine magiostrina, inserita nel girone F, era impegnata nel secondo concentramento disputato in quel di Bordighera, seguita dal tecnico Svetalna Polyakova e in campo una squadra giovanissima. Cortemaggiore ha affrontato Sanremo e Genova, ottenendo un prezioso pareggio e una sontuosa vittoria. Pur priva della propria numero-uno di terza categoria Aurora Rubini, la squadra piacentina ha, tra le altre cose, fatto esordire la 14enne Giovanna Hu, prodotto del settore giovanile.

Dopo il secondo concentramento la squadra rimane imbattuta, come continua a rimanere imbattuta la 15enne Natalia Solis Vilao, tra le giocatrici più interessanti dell’intero girone.

SANREMO- TECO CORTE AUTO 3-3

BREA-DE LACR UZZ 1-3

PINO-HU 3-0

VOLPI-SOLIS 1-3

PINO-DE LA CRUZZ 3-1

BREA-SOLIS 0-3

VOPI-HU 3-0

ATLETICH GENOVA-TECO CORTE AUTO 0-4

SICCARDI – SOLIS 0-3

LAVORATTA – HU 2-3

RAGUSA – DE LA CRUZZ 1-3

LAVORATTA – SOLIS 0-3