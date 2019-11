Atletica Piacenza: incetta di vittorie ai Provinciali di Cross

Domenica scorsa si sono tenuti i consueti Campionati provinciali di corsa campestre a Fiorenzuola e l’Atletica Piacenza non poteva mancare con il meglio degli specialisti del settore. Tra gli Assoluti hanno vinto Andrea Amore seguito da Michele Pezzati: i due hanno ottenuto rispettivamente il tempo di 17’26”42 e 17’59”27 sui 5 chilometri. Nelle Assolute, Chiara Dallavalle si è aggiudicata la medaglia d’argento con il tempo di 13’14”81 sui 3 chilometri.

Sempre sul percorso di 3 chilometri, ma nella categoria Allievi, è stata tripletta biancorossa sul podio grazie a Filippo Giandini, primo in 10’07”36, Giulio Bianchi, secondo in 10’21”74, e Andrea Scilio, terzo in 10’39”94. I tre sono erano seguiti da altri due compagni di squadra, Matteo Carini e Samuele Romersi. Tripletta dell’Atletica Piacenza anche nella categoria Allieve, sulla stessa distanza dei maschi: ha trionfato Emma Casati con il tempo di 10’49”44, seguita da Elisa Magnaschi, 12’54”63 e da Amelia Sampaolo, 13’19”64. Sui 2 chilometri riservati alla categoria Cadetti, il sodalizio biancorosso ha visto l’argento di Davide Bolzoni in 6’39”63 e il bronzo di Flavio Zaretti, che ha chiuso la fatica in 6’41”02.

Sulla medesima distanza, ma al femminile, si è aggiudicata l’oro tra le Cadette Monia Harbi, con il tempo di 7’32”6. Nella categoria Ragazzi, Antonio Petitto è giunto al secondo posto nei 1000 metri, seguito a breve distanza dal compagno Camillo Palpi, rispettivamente in 3’25”60 e 3’29”42; al femminile si è aggiudicata l’oro Lisa Russo con il crono di 3’37”26, mentre a Giulia Boccuni è toccato l’argento, grazie al tempo di 3’48”29. Gli esordienti A hanno gareggiato sugli 800 metri: tra i maschi Davide Zanirato ha vinto la gara con 2’53”99, mentre Lorenzo Geroldi è giunto terzo con il tempo di 3’18”18. Tra le femmine, l’Atletica Piacenza ha potuto contare sulla vittoria di Lavinia Guarnieri e Anna Rossetti, rispettivamente in 3’20”02 e 3’24”43. Infine, Valentino Palpi è riuscito ad ottenere la medaglia di bronzo sul percorso da 600m degli esordienti B.

Oltre ai bellissimi podi e vittorie, l’Atletica Piacenza ha potuto contare su una nutritissima partecipazione di molti dei suoi ragazzi, che hanno contribuito a rendere la manifestazione organizzata dalla Fiorenzuola Atletica una festa del cross piacentino.