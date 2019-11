La Gas Sales Volley senza bomber Nelli fa visita all’imbattuta Trento

Turno infrasettimanale proibitivo per la Gas Sales Volley Piacenza, che questa sera alle 20.30 farà visita alla corazzata Trento, ancora imbattuta.

A rendere ancora più complicata la trasferta per i ragazzi di coach Andrea Gardini, l’assenza di Gabriele Nelli, rimasto vittima domenica scorsa di una distorsione al ginocchio sinistro.

Se la Gas Sales Volley vorrà uscire con un risultato positivo dovrà fare affidamento su Kooy e Stankovic, che fortunatamente sembrano passare un ottimo momento di forma in maglia biancorossa, al pari di Berger, e sullo spirito di sacrificio di Alessandro Fei. “Fox” è stato grande trascinatore domenica quando è entrato in campo, e stasera tutte le sue qualità serviranno probabilmente fin dal primo minuto di gioco.

© Copyright 2019 Editoriale Libertà