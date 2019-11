Ancora successi per gli atleti del Karate Piacenza Farnesiana Acrobatic

In Nazionale e non solo

Piovono successi per gli atleti del Karate Piacenza Farnesiana Acrobatic, impegnati su più fronti e in grado di primeggiare nelle rispettive competizioni. Martina Boselli ha partecipato alla gara a squadre denominata “Trofeo Ctr Nord Italia” (che si è tenuta a Cesenatico) tra le fila della nazionale Fijlkam – Coni, categoria -53 chili Junior. La gara prevedeva che la Nazionale italiana si confrontasse con le squadre regionali di Emilia Romagna, Lombardia, Veneto, Piemonte e Liguria. L’azzurra Martina Boselli ha vinto con ampio margine i quattro incontri disputati ricevendo anche i complimenti della commissione nazionale Fijlkam.

Il livello agonistico è risultato veramente eccezionale, data la presenza di atleti selezionati in base ai risultati agonistici raggiunti. Nella squadra regionale dell’Emilia Romagna è stata convocata anche la piacentina Giulia Ghilardotti, in grado di vincere tutti i quattro gli incontri disputati superando le avversarie con tecniche veramente spettacolari. Un’altra portacolori piacentina convocata nella squadra dell’Emilia Romagna è stata Giada Novarini, che si è ben comportata nei due incontri disputati, anche successivamente ha dovuto interrompere la competizione per un problema fisico.

Nel settore maschile la squadra dell’Emilia Romagna ha schierato anche i due piacentini Flavio Ghilardotti e Santi Kazazi, che hanno trascinato il team emiliano romagnolo al terzo posto, dimostrando grande talento e determinazione. Gli atleti del Karate Piacenza Farnesiana Acrobatic sono allenati dal maestro Gian Luigi Boselli, dall’allenatore Pier Paolo Cagnoni e dal tecnico Giorgio Livelli.