Il ds Matteassi: “Servono i tre punti per il rilancio definitivo”. Pesanti assenze

“Serviranno tre punti contro il Fano per il rilancio definitivo“. A dirlo è il ds Luca Matteassi che ha parlato del momento attuale del Piacenza Calcio: “A Fano sarà come una battaglia, loro avranno bisogno di vincere perché ultimi in classifica, noi però vogliamo tre punti importanti per dare continuità. Finora abbiamo fatto molto bene in casa, meno fuori, ma sono sicuro che i ragazzi risolveranno anche questo problema a partire proprio da domenica”. Contro il Fano non ci sarà Del Favero, convocato in Nazionale Under 21, al suo posto Bertozzi. Forfait anche per Cacia per un problema al polpaccio, stesso infortunio per Sestu che fino all’ultimo tenterà di essere presente.

© Copyright 2019 Editoriale Libertà