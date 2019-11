La Figc sospende le gare del settore giovanile: si gioca solo sui sintetici

Ancora un rinvio per quel che riguarda le gare in programma nel weekend nei tornei del settore giovanile e dell’attività di base. Alla luce delle pessime previsioni meteo per il fine settimana, la delegazione provinciale della Figc ha deciso di stoppare la disputa di tutti i match in programma tra venerdì e domenica, fatta eccezione per le sfide programmate su campo sintetico.

Rimangono come da calendario le partite di Seconda e Terza, per le quali una decisione sarà assunta domani, sabato 16 novembre.

