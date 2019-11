Anche Seconda e Terza Categoria si fermano: si gioca solo sui sintetici

Il maltempo stoppa tutto il calcio dilettantistico provinciale: dopo il rinvio d’ufficio di ieri di tutte le gare dei campionati giovanili, ad eccezione delle sfide su campo in sintetico, a causa del persistere delle pessime condizioni meteorologiche anche le partite in programma domani di Seconda e Terza Categoria sono state annullate dai vertici della Figc di casa nostra. Anche in questo caso, rimangono in calendario i match che si disputeranno su terreni in erba artificiale.

© Copyright 2019 Editoriale Libertà