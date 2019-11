Dopo la prima vittoria in Top12, i Lyons sfidano Viadana in Coppa Italia

Euforia, gioia e festeggiamenti hanno lasciato spazio al lavoro sul campo, alla concentrazione e alla voglia di confermarsi. La prima sofferta vittoria in Top12 ottenuta contro Mogliano, ha dato nuova linfa alla Sitav Rugby Lyons, con i quattro punti conquistati che hanno permesso ai bianconeri di staccare in classifica Colorno, Lazio e Medicei.

Dopo questa iniezione di fiducia per i Lyons arriva un altro impegno importante, soprattutto per valutare i miglioramenti della squadra nelle ultime settimane. Oggi, sabato 16 novembre, si gioca la terza giornata di Coppa Italia: alle 14 al Beltrametti avversario sarà Viadana, che guida il girone e cerca i punti che le garantirebbero il passaggio del turno. I leoni piacentini, però, non hanno alcuna intenzione di recitare il ruolo di “vittima sacrificale”, confermando anzi la propria crescita di gioco contro una squadra di buona caratura.

Sitav Rugby Lyons: Bruno (cap); Via A, Paz, Subacchi, Capone; Via G, Efori; Bottacci, Bedini, Tedeschi; Pedrazzani, Cemicetti; Salerno, Cocchiaro, Acosta. A Disp: Canderle, Greco, Pozzoli, Bance, Cissè, Rivetti, Di Lucchio