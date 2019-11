Berger a Zona Sport: “Fei vale Nelli. Contro Perugia in campo senza paura”

Lo schiacciatore biancorosso Alexander Berger, intervenuto ieri sera a Zona Sport, ne è sicuro: anche senza l’opposto Gabriele Nelli (out per infortunio) questa Gas Sales Volley Piacenza può giocarsela con tutti. Merito di giocatori come Alessandro Fei, entrato nella storia dopo il record di punti in Superlega, e Igor Yudin, tra i protagonisti domenica scorsa del successo su Monza. Smaltita la gioia per i due punti conquistati ai danni dei brianzoli, per i ragazzi di coach Gardini si prospetta l’ennesima sfida da bollino rosso. Mercoledì sera alle 20.30 arriverà al PalaBanca la corazzata Perugia.

«Sulla carta è una partita proibitiva – ha affermato durante la puntata il Nazionale austriaco -, e noi la giocheremo con la consapevolezza di non avere niente da perdere. Inoltre, domenica scorsa, abbiamo dimostrato di essere squadra vera: Fei può sostituire alla grande Nelli, e Yudin è un giocatore fortissimo in grado di dare tanta energia e qualità al nostro attacco. Abbiamo le armi per mettere in difficoltà qualunque avversario».

Le repliche della puntata de martedì andranno in onda su Telelibertà mercoledì alle 9 e alle 23, e giovedì alle 18. Venerdì prossimo, invece, nuova puntata dedicata alla presentazione delle sfide del weekend.