Splendido argento per Stefania Perna al trofeo Open

Fine settimana in pedana per gli spadisti del Pettorelli. Da Modena, Stefania Perna torna con un argento, mentre è risultata molto impegnativa la gara nazionale del campionato Giovani di Ravenna che ha visto la partecipazione di otto atleti.

Al Trofeo Mbe – Open Cup di Modena, Perna ha superato i gironi con 3 vittorie e 2 sconfitte, ma si è riscattata nelle eliminatorie battendo in sequenza Valeriano (13-8) e Togni (8-7). Giunta nella zona alta della competizione si è misurata con la toscana Giugni, in un incontro agguerrito, alla quale ha strappato la vittoria 15-13. In finale, Stefania ha conteso la piazza alla bolognese Angelj Mariano alla quale ha ceduto 10-15 salendo così sul secondo gradino del podio.

Intanto, alla prima prova Nazionale Giovani di Ravenna i maestri Bossalini e Monticelli hanno portato sulle pedane romagnole Michele Comolatti, Amedeo Polledri, Riccardo Salvatori, Tommaso Bonelli e Luca Visentini che hanno gareggiato sabato. Gli incontri sono stati di alto livello e gli assalti particolarmente impegnativi, contro il top degli atleti della categoria, alcuni dei quali già nel giro della Nazionale. Dopo aver superato i gironi, i piacentini sono stati fermati nei primi incontri ad eliminazione diretta.

Domenica è stata la giornata della spada femminile, anche in questo caso gara di livello, dove sono scese in pedana le piacentine Rebecca Schiavi, Matilde Burgazzi e Marta Nocilli.