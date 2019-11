Piace Skaters, tesserati i campioni Europei: “Puntiamo al Mondiale”

E’ ai blocchi di partenza la nuova stagione di Piace Skaters, società di pattinaggio in linea, corsa e freestyle, che quest’anno ha deciso di fare le cose in grande: il club della presidente Eleonora Dallavalle, infatti, ha da poco tesserato Domenico Moneglia e Marco Nuvolara, entrambi campioni Italiani ed Europei in carica nelle categorie Over 30 e Over 40.

Due atleti di caratura mondiale, che comporranno la punta di diamante della scuderia piacentina. A dir poco impressionante il palmares di queste new entry, che vantano (in due) la bellezza di 25 titoli Italiani, 9 titoli Europei, 4 secondi posti ai Mondiali e un terzo posto ai World Roller Games. Entrambi arrivano dal team veneto Spinea e gareggeranno quest’anno per ottenere il massimo: in primis saranno chiamati a riconfermare la propria leadership a livello nazionale, con l’obiettivo di conquistare il Mondiale nelle rispettive categorie.

Foto di Beatrice Dallavalle