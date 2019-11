Davide Colla a caccia del titolo Mondiale: “Lunedì comincia l’avventura”

Due anni fa ci andò veramente vicinissimo, con il sogno Mondiale Wako Senior di kick boxing svanito però sul più bello: la medaglia d’oro del Pointfight andò infatti all’ungherese Veres, profeta in patria nella rassegna iridata di Budapest. Quest’anno l’atleta piacentino Davide Colla è pronto a riprovarci, presentandosi ai Mondiali di Antalya (Turchia), al via la prossima settimana, con due anni di esperienza internazionale in più ma soprattutto il biglietto da visita di campione Europeo.

GUARDA L’INTERVISTA