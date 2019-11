Il maltempo costringe la Figc a rinviare tutte le gare di oggi e domani

Il maltempo stoppa per la terza volta in quattro settimane il calcio giovanile piacentino, con la Figc provinciale costretta a rinviare l’ennesimo weekend di gare. Tutte le partite riguardanti i campionati Provinciali e Interprovinciali di Juniores, Allievi e Giovanissimi, in programma oggi, sabato 23 novembre e domani, sono state sospese. Per il momento rimangono in calendario le sfide programmate sui campi in sintetico. A rischio anche il programma relativo al calcio dilettanti: domattina la Figc provinciale valuterà se rinviare o meno anche questo blocco di partite.

RINVIO PARTITE FIGC