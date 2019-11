Bakery nella tana di Fabriano per il più classico dei big match

Con la settima vittoria consecutiva nel girone C di Serie B di pallacanestro, ottenuta domenica scorsa in casa contro Giulianova, la Bakery Basket Piacenza viaggia alla volta di Fabriano, per il più classico dei big match. La compagine marchigiana, infatti, occupa la seconda posizione in classifica, a -2 da Birindelli e soci (in vetta assieme a Cento). I biancorossi affronteranno Fabriano con le assenze di Andrea Orlandi e Luca Bracchi, che hanno riportato entrambi la rottura del crociato. Le uniche due sconfitte in campionato, Fabriano le ha patite al cospetto delle corazzate Cento e Chieti. I ragazzi di coach Campanella sperano quindi nel colpaccio esterno, che infonderebbe l’ennesima dose di fiducia (e soprattutto punti pesanti) in casa piacentina. Palla a due in programma oggi, domenica 24 novembre, alle 18.

