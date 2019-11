L’Assigeco Basket fa ritorno al PalaBanca: alle 18 è sfida con Roseto

13

Giusto il tempo di archiviare la sfortunata trasferta del PalaLido di Milano (con l’Urania che ha battuto i piacentini per 72-68), che per l’Assigeco Basket Piacenza è già tempo di tornare tra le mura amiche del PalaBanca per affrontare Roseto, nella decima giornata del girone Est di Serie A2. Palla a due in programma oggi, 24 novembre, alle 18.

La compagine guidata da coach D’Arcangeli ha un record di 4 vittorie e 5 sconfitte ed è reduce dal ko nel turno infrasettimanale patito sul campo di Ravenna per 81-69. Dopo lo stop di Milano, invece, l’Assigeco cerca di riprendere il proprio cammino stagionale. Quella dell’Allianz Cloud è stata la prima gara senza Jazz Ferguson e con il nuovo assetto che prevede Andy Ogide e Mike Hall come stranieri. Ogide si è ripresentato in campo con 23 punti, mentre Hall ha confezionato l’ennesima doppia doppia della sua esperienza piacentina, chiudendo con 20 punti e 14 rimbalzi. Da questo tipo di solidità e concretezza deve ripartire l’Assigeco anche nella gara contro gli Sharks.

I ROSTER

Assigeco Piacenza: 2 Montanari, 3 Ferguson, 4 Faragalli, 6 Ogide, 8 Molinaro, 9 Rota, 11 Gasparin, 14 Piccoli, 15 Ihedioha, 21 Turini, 25 Cremaschi, 33 Santiangeli, 55 Hall, 77 Jelic. All. Ceccarelli.

Sapori Veri Roseto: 0 Fokou, 1 Rupil, 2 Palmucci, 3 Lattin, 7 Menalo, 8 De Fabritiis, 9 Kekovic, 10 Canka, 11 Nikolic, 12 Oliva, 14 Adeola, 15 Cocciaretto, 17 Ciribeni, 20 Dut, 23 Bayehe, 49 Ghirlanda, 55 Pierich. All. D’Arcangeli.