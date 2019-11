Con un Ferrini super, il Reggio Emilia a trazione piacentina doma Castelgoffredo

Le difficoltà patite in settimana, un avversario di indubbio spessore e talento, un match che si stava mettendo pericolosamente in salita contro una squadra in forma. Tutte insidie che avrebbero potuto portare a un risultato negativo, ma che invece sono state anestetizzate grazie alla miglior cura possibile: grande carattere e forte spirito di squadra. Non si ferma il fin qui esaltante cammino in A2 maschile del Tennistavolo Reggio Emilia a trazione piacentina, formazione dove militano Mattia Crotti, Luca Ziliani e Stefano Ferrini (oltre al mantovano Damiano Seretti).

Contro Castelgoffredo, giunto a Reggio forte del terzo posto, la compagine reggiana ha saputo stringere i denti e spuntarla 4-2 dopo 3 ore e mezzo di partita senza esclusione di colpi. La copertina di giornata va al capitano Stefano Ferrini, autore di una doppietta contro Marco Bressan (3-2) e contro Alberto Redini, regolato 3-0 nel sesto e decisivo match. In precedenza, invece, Mattia Crotti ha subìto la prima sconfitta dell’anno per mano di Luca Bressan, non concretizzando un vantaggio di 2-0, salvo poi dare il proprio contributo con il 3-0 al fratello minore Marco. A chiudere il cerchio, il 3-1 di Seretti (originario di Castelgoffredo e grande ex di turno) contro Redini prima del ko contro Luca Bressan.

Grazie alla vittoria, Reggio Emilia approda a quota 10 punti e allunga in vetta, complice il ko di Cagliari (più immediata inseguitrice), ora a -3 in compagnia di Carrara. Domenica trasferta piemontese a Romagnano Sesia.