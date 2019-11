Torna Zona Sport: protagonisti volley, rugby, basket e nuoto pinnato

Si rinnova l’appuntamento bisettimanale con Zona Sport, trasmissione di Telelibertà dedicata alle squadre e agli atleti piacentini. Come ogni venerdì sera, alle 20.30, verranno presentate le principali sfide del weekend. In studio interverrà il centrale della Gas Sales Volley Piacenza Dragan Stankovic, tra i protagonisti della vittoria di ieri sera su Padova.

Seconda parte dedicata al volley femminile, con il Busa Foodlab Gossolengo, compagine piacentina al momento in vetta al girone C di Serie B2. Ospiti della trasmissione il coach Stefano Sassi, la palleggiatrice Sara Colombano e l’opposto Matilde Chinosi.

Nel finale riflettori puntati sul nuoto pinnato, con una delegazione della società Calypso Piacenza, partita alla grande anche in questa stagione. Appuntamento alle 20.30 su Telelibertà, canale 98. Le repliche della puntata del venerdì andranno in onda sabato alle 9, alle 18 e alle 23. Martedì prossimo come sempre nuova puntata dedicata ai commenti dei match del weekend.