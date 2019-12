Dilettanti a ranghi completi. Fiorenzuola a Crema, super derby al Soressi

Nonostante previsioni meteo non del tutto incoraggianti, dovrebbe tornare finalmente a pieno regime il programma del calcio dilettantistico. Dalle 14.30, come ogni domenica, sarà possibile seguire in tempo reale tutte le gare, dalla Serie D alla Terza Categoria sul portale Libertasport. Al triplice fischio, immediatamente disponibili tutte le classifiche aggiornate.

In serie D, domenica di fuoco che potrebbe emettere importantissime indicazioni. In primis perchè la capolista Mantova affronta una Correggese assai temibile e un eventuale passo falso della squadra di Brando potrebbe diventare opportunità per il Fiorenzuola di Tabbiani, ora a -5 dai virgiliani. A patto però che i rossoneri riescano a fare bottino pieno nel match esterno sul campo di un Crema in piena crisi. E’ invece la classica sfida da non sbagliare per la Vigor di Rossini che, nella sfida casalinga con la Sammaurese, deve centrare nuovamente i tre punti se l’obiettivo rimane quello della salvezza senza transitare attraverso i play-out.

In Eccellenza, la capolista Nibbiano Valtidone, a Borgonovo, se la vedrà con il Bibbiano, mentre l’Agazzanese, dopo la bufera derivante dallo spinoso “caso Daffe”, affronta al Baldini il Fiorano per un match che i ragazzi di Binchi non possono sbagliare: i tre punti significherebbero allontanamento dalla zona-pericolo.

In Promozione, la Castellana Fontana prova a guarire dalla “pareggite”: il derby con il Gotico Garibaldina sarà test probante per la capolista di mister Costa, ora al comando in compagnia del Salsomaggiore. Sfida ad altissimo coefficiente di difficoltà per l’Alsenese che ospita il Brescello, mentre la Pontenurese sogna il sorpasso ai danni del Sorbolo che sarà di scena al Comunale. Impegno abbordabile per il Vigolo che viaggia alla volta di San Secondo Parmense.

In Prima Categoria, trasferta al domicilio della Spes Borgotrebbia per la regina Bobbiese che deve però guardarsi le spalle da una sorprendente Pontolliese Gazzola. Sfida di cartello a San Nazzaro dove i neroazzurri di mister Di Donna incrociano le piste del Chero di bomber Laberti.

In Seconda Categoria, nel girone A, la Sarmatese prima della classe affronta il San Rocco mentre nel girone B, il Corte Calcio sogna il ritorno in vetta: per farlo, i magiostrini dovranno piegare l’attuale capolista Fontanellatese.

Per chiudere, in Terza Categoria la Junior Drago potrebbe invece tentare la fuga in caso di vittoria sulla Folgore e contemporaneo passo falso della Pianellese nell’ostico match con la Primogenita.