Gas Sales Piacenza, contro Sora per la prima vittoria da tre punti

Trasferta nel Lazio per la Gas Sales Volley Piacenza che oggi, domenica 1° dicembre, alla decima giornata di Superlega, affronterà in trasferta Sora. Dopo la maratona di 2 ore e 38 minuti di giovedì sera contro la Kioene Padova, che ha portato due punti preziosi per il proseguo del campionato, gli uomini di mister Gardini sono partiti questa mattina in treno da Piacenza alla volta della località in provincia di Frosinone. Poco tempo, quindi, per recuperare dalle fatiche del turno infrasettimanale ma i biancorossi sono pronti a scendere in campo, consapevoli che al PalaCoccia li attenderà un’altra battaglia contro la formazione di casa, ferma attualmente in classifica a quota 3 punti. La Gas Sales Piacenza ha già dato dimostrazione di essere una squadra capace di lottare fino alla fine ma i piacentini sono consapevoli di dover lavorare ancora su alcuni aspetti e limitare quei cali di concentrazione che sono stati fatali in qualche occasione. Il successo di giovedì rimane però molto importante per Fei e compagni: l’obiettivo ora è proseguire in questa direzione, provando a centrare anche in trasferta la vittoria.

Sora, invece, è a caccia della prima vittoria casalinga: dopo il successo ottenuto in trasferta contro Vibo Valentia, gli uomini di Colucci non sono stati capaci di concedere il bis e al momento occupano l’ultima posizione in classifica. Tornare al successo e farlo davanti al proprio pubblico è l’obiettivo principale per i padroni di casa, desiderosi di fare punti. Al cospetto della Sir Safety Conad Perugia nel turno infrasettimanale disputato mercoledì 27 novembre Sora nulla ha potuto, uscendo sconfitta dal PalaBarton con un netto 3-0. La gara contro la Gas Sales Piacenza rappresenta, quindi, una prova importante per il proseguo del campionato.