Dernini trascina Cortemaggiore: Bentegodi sconfitto 2-5

Con la Serie A1 femminile al palo, i riflettori in casa Teco Corte Auto Cortemaggiore si sono spostati nel weekend sul campionato nazionale di Serie B2 maschile, dove la musica non cambia per il club magiostrino: Cortemaggiore, infatti, ha prevalso 2-5 a Verona al cospetto di Bentegodi.

Nonostante la compagine scaligera abbia schierato i suoi pezzi da novanta, la Teco è riuscita a sbarazzarsi degli avversari, mandando in campo l’ex Prima Categoria Simone Dernini, Francesco Colombi e lo Juniores Costantino Cappuccio, tutti pongisti del vivaio magiostrino. A fare la differenza è stato Dernini, che ha tracciato la strada (poi seguita dai compagni) per la vittoria finale.

I TABELLINI

MARZANO-CAPPUCCIO 3-1 11-8/11-8/4-11/11-8

ZOPPEI –COLOMBI 2-3 7-11/11-8/10-12/11-9/9-11

LONARDI-DERNINI 0-3 3-11/4-11/11-13

ZOPPEI-CAPPUCCIO 3-1 12-10/2-11/11-8/12-10

MARZANO-DERNINI 1-3 4-11/7-11/11-7/6-11

LONARDI –COLOMBI 2-3 11-9/7-11/8-11/11-8/11-13

ZOPPEI-DERNINI 0-3 10-12/8-11/5-11

LA CLASSIFICA

1 APUANIA CARRARA PUNTI 12

2 BAGNOLESE 10

3 CASCINA 8

4 TECO CORTE AUTO 6

5 BENTEGODI VERONA 4

6 MODENA METALLI 4

7 VILLA D’ORO MODENA 2

8 BORGO SAN PANCRAZIO 0