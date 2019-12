Gasparin suona la carica: “Assigeco, ora puoi pensare in grande”

Le amare sconfitte dell’avvio di stagione contro Mantova e Caserta non sono che un lontanissimo ricordo: l’Assigeco Basket Piacenza è ora un treno in grado di inseguire a folle velocità la vetta del girone Est di Serie A2. Con ben quattro vittorie esterne sulle 5, la nomea di ammazza-grandi e una rinnovata freschezza atletica e di gioco, i ragazzi di coach Ceccarelli si apprestano ad affrontare (dopo la vittoria di domenica scorsa a Udine) Forlì, attualmente al secondo posto assieme proprio ai biancorossoblu. La guardia Giovanni Gasparin non ha dubbi: il ferro va battuto e attaccato finché è caldo anche perché, in caso di vittoria, i piacentini si qualificherebbero per la prossima Coppa Italia. Le premesse per pensare in grande ci sono tutte.

