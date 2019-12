Il direttore generale della Gas Sales Hristo Zlatanov premiato per la passata stagione

Assegnati questa mattina all’auditorium Villani a Catelnuovo Rangone in provincia di Modena i Premi Gergs 2019, i tradizionali riconoscimenti attribuiti ogni anno dalla sezione emiliano-romagnola dell’Unione Stampa Sportiva Italiana ai campioni dello sport regionale: tra i premiati non poteva mancare il direttore generale della Gas Sales Volley Piacenza Hristo Zlatanov.

Grazie, infatti, all’ottimo lavoro e agli eccellenti risultati sportivi conseguiti dalla Gas Sales Piacenza nel corso della passata stagione, che hanno portato la Società biancorossa a conquistare a febbraio la Coppa Italia di Serie A2 e a maggio la promozione in Superlega, Zlatanov è stato insignito di questo importante riconoscimento a testimonianza dello straordinario lavoro svolto.

“Si tratta di un premio molto importante – ha commentato Hristo Zlatanov – quello che è stato fatto la stagione passata è qualcosa di straordinario ed è stato possibile grazie all’impegno di tutti. Desidero ringraziare, ancora una volta, la famiglia Curti che ha creduto fin dall’inizio in questa nuova avventura, investendo nel progetto”.

Durante la cerimonia sono stati assegnati anche altri riconoscimenti: per la pallavolo premiati Andrea Giani, allenatore di Modena e Tommaso Rinaldi, giovane talento sempre della società gialloblu mentre premi speciali sono andati alla Virtus Basket Bologna e al suo a.d. Luca Baraldi, al presidente della Fortitudo, Christian Pavani, alla Fortitudo Baseball con il presidente uscente, Stefano Michelini e il manager Daniele Frignani. Inoltre altri riconoscimenti speciali sono andati al costruttore Giampaolo Dallara, al campione del mondo del 2006, Luca Toni, a Ludovico Fossali giovane atleta qualificato ai Giochi di Tokyo nell’arrampicata, al Cesena Calcio promosso in serie C, ad Andrea Bertolini (campione del mondo Gt) e Salvatore Greco (calcio dilettanti).