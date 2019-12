Cortemaggiore non si ferma e batte Cagliari 4-1: è vetta solitaria

Non si ferma la Teco Corte Auto Cortemaggiore che, nel campionato di A1 di tennistavolo femminile, non sbaglia un colpo e vince per 4-1 anche contro Cagliari. Le isolane, vera rivelazione del campionato, si sono presentate a Cortemaggiore con l’intenzione di piazzare il “colpaccio”, ma le magiostrine (con il duo delle meraviglie Sabitova-Paskauskiene) hanno confezionato l’ennesimo successo, grazie a una prestazione davvero stellare. Un successo che vale il primato solitario in classifica, dato che Castelgoffredo è stato fermato sul pareggio dalla Bagnolese. Domani sera, 10 dicembre, Cortemaggiore affronterà proprio Castelgoffredo nel recupero della prima giornata di ritorno.

TABELLINO

Paskauskiene – Encea 3-0 (11-4, 11-3, 12-10)

Roncallo – Clapa 0-3 (5-11, 8-11, 9-11)

Sabitova – Wei Jian 3-1 (11-4, 11-5, 11-13, 11-5)

Paskauskiene – Clapa 3-0 (11-5, 11-7, 12-10)

Sabitova – Encea 3-0 (11-9, 11-3, 11-9)

CLASSIFICA

TECO CORTE AUTO 12

CASTELGOFFREDO 11

NORBELLO 8

BAGNOLESE 6

QUATTRO MORI CAGLIARI 5

EPPAN 4

COCCAGLIO 0