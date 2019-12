Volley, basket e kung-fu a Zona Sport. Tra gli ospiti anche coach Gardini

Il weekend nero delle squadre piacentine sarà passato “ai raggi X” nella consueta puntata del martedì di Zona Sport, dedicata come sempre all’analisi delle partite del fine settimana. In via Benedettine sarà coach Andrea Gardini in persona a parlare della sconfitta patita dalla Gas Sales Volley Piacenza per mano di Allianz Milano, nel campionato di Superlega di pallavolo. Assieme a lui anche il giornalista Luca Ziliani.

Il vice allenatore dell’Assigeco Andrea Locardi e il play della Bakery Edoardo Pedroni esamineranno invece gli insuccessi rimediati al cospetto delle agguerrite romagnole Forlì e Cesena. Nel finale i riflettori si accenderanno sul Wing Chun, disciplina del kung-fu che ha visto un largo numero di piacentini primeggiare ai recenti campionati italiani di Catania. A parlare di questa disciplina ci saranno il maestro Maurizio Tesio, la responsabile del Centro Activity Club Maria Cristina Meloni e la giovanissima campionessa Demetra Labadini, che a soli 10 anni ha conquistato un’importante medaglia d’oro.

Le repliche della puntata de martedì andranno in onda su Telelibertà mercoledì alle 9 e alle 23, e giovedì alle 18. Venerdì prossimo, invece, nuova puntata dedicata alla presentazione delle sfide del fine settimana.