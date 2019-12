Cacia non è più biancorosso: rescisso il contratto con il Piacenza

E’ ufficiale: Daniele Cacia non è più un giocatore del Piacenza Calcio. Il bomber calabrese, questa mattina, ha infatti rescisso consensualmente il contratto con la società dei fratelli Gatti. L’attaccante 36enne, che era tornato a vestire la maglia del Piace questa estate a distanza di otto stagioni, si congeda dai tifosi con un bottino stagionale di 14 presenze e una rete. La società, mediante un comunicato, ci ha tenuto ad augurare “a Daniele, bandiera biancorossa, il più sincero in bocca al lupo per il suo futuro professionale”. Stando alle prime indiscrezioni, con l’apertura del mercato invernale, Cacia potrebbe accasarsi al Livorno, in Serie B.

