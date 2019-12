Calypso Piacenza: Marco Pietralunga è campione regionale

Strepitoso risultato per Marco Pietralunga, classe 2003, atleta dalla Calypso Piacenza, laureatosi campione regionale di nuoto pinnato velocità 3° categoria stile monopinna grazie ai risultati ottenuti nella stagione 2018/2019. Il premio è stato consegnato domenica a Modena dal responsabile Fipsas dell’Emilia Romagna Enrico Tagliavini.

La federazione assegna il titolo all’atleta che ha ottenuto il maggior punteggio in gare prestabilite nelle competizioni del circuito regionale. Marco ha commentato: “Sono molto contento del risultato ottenuto, inaspettato poiché era un risultato al quale non abbiamo puntato. Ho già vinto numerosi titoli nazionali di categoria ma è la prima volta che mi laureo campione regionale. Ho cominciato a praticare questo sport nel 2013 dopo aver assistito ad una esibizione del pluricampione del mondo Stefano Figini a Piacenza e da li l’entusiasmo ed i risultati sono sempre aumentati. Nella passata stagione ho conquistato complessivamente 13 medaglie agli Italiani. Agli Italiani di categoria che si sono svolti ad Agropoli e San Marino ho conquistato una medaglia d’oro, una d’argento e tre medaglie di bronzo nelle gare individuali oltre a un argento ed un bronzo nelle staffette, mentre agli assoluti under 18 che si sono disputati a Lignano Sabbiadoro e San Marino ho vinto quattro argenti, un bronzo nelle gare individuali ed un argento nella staffetta. In questa stagione spero di migliorare ulteriormente le mie performance, mirando al sogno di essere convocato in Nazionale per poter difendere i colori azzurri agli Europei giovanili che si disputeranno in Italia ad agosto”.