Coach Ceccarelli: “Domenica contro San Severo sarà come una finale”

Sulla carta è la 13esima giornata di andata del girone Est di A2 di pallacanestro, in pratica è come una finale. La sfida di domenica al PalaBanca contro San Severo è infatti un’occasione ghiottissima per l’Assigeco Basket Piacenza che, in caso di vittoria, si qualificherebbe aritmeticamente alle finali della Coppa Italia, in calendario nel fine settimana dell’8 marzo: competizione riservata alle prime 4 classificate dei gironi est e ovest di Serie A2 al termine del girone d’andata. Ravenna e Forlì sono già certe del passaggio del turno. Tutto da scrivere, invece per quanto riguarda gli altri due posti del girone est. Per coach Gabriele Ceccarelli la sfida di domenica è “un’autentica finale”.

