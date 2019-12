Pantere Lyons a Zona Sport: “Il nostro sogno è esordire in Nazionale”

Il movimento rugbistico femminile piacentino sta compiendo passi da gigante. La testimonianza arriva direttamente da Zona Sport, dove ampio spazio è stato riservato alla palla ovale in rosa. Nel corso della puntata, condotta dal giornalista Marcello Tassi, è infatti emerso come diverse giovanissime giocatrici delle Pantere Lyons (compagine piacentina di rugby a 7 gemellate con Cus Milano) siano entrate in pianta stabile nella rosa della prima squadra menghina, che disputa il campionato di Serie A di rugby a 15. Due di loro, Michela Safu e Nerina Bozzi, sono state ospiti della trasmissione in onda su Telelibertà.

“Arrivate a questo punto – hanno affermato – non vogliamo porci limiti: il nostro sogno, nonché prossimo obiettivo, è arrivare ad indossare la maglia della Nazionale italiana”. Ad accompagnarle, il dirigente Raffaele Campus. “L’8 marzo 2020 – ha annunciato – a Piacenza si terrà un importante torneo, per festeggiare i 40 anni esatti dalla prima partita di rugby femminile qui a Piacenza”.

Dopodiché ancora palla ovale, con la seconda squadra dei Lyons che tanto bene sta facendo in Serie C: a raccontare il cammino, sin qui impeccabile, dei leoni piacentini sono stati i giocatori Alessandro Groppi e Dario Petrusic. Come ogni venerdì riflettori accesi anche sulle sfide del weekend di volley e basket, con il vice allenatore della Gas Sales Volley Piacenza Massimo Botti e il giornalista Carlo Danani.

Le repliche della puntata del venerdì andranno in onda sabato alle 9, alle 18 e alle 23. Martedì prossimo come sempre nuova puntata dedicata ai commenti dei match del weekend.