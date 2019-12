Roberta Bonatti e Margherita Magistrali in semifinale agli Italiani

Si tingono sempre più di biancorosso i campionati italiani Assoluti Elite femminili di pugilato: a Roma, Roberta Bonatti e Margherita Magistrali hanno infatti raggiunto le semifinali dell’importante competizione, che vede la presenza delle migliori atlete a livello nazionale.

Roberta Bonatti, che combatte per l’Arma dei carabinieri, ha infatti battuto nettamente la laziale Cecilia Grossi, staccando il pass per la semifinale nei 48 chili. La Magistrali, invece, tesserata per la Salus Et Virtus, è riuscita a sconfiggere la pugliese Vitalba Tanzarella (categoria 51 chili). Domani, 14 dicembre, le due atlete piacentine scenderanno sul ring per affrontare rispettivamente Giorgia Scolastri e Martina La Piana.