Bakery in cerca di riscatto: alle 21 è sfida con Faenza al PalaFranzanti

Dopo la bruciante sconfitta contro Cesena, è tempo di riscatto per la Bakery Basket Piacenza: questa sera, sabato 14 dicembre, alle 21 al PalaBakery, i biancorossi avranno l’occasione per rifarsi e mantenersi nelle zone nobili del girone C di Serie B. Gli ospiti che proveranno ad infrangere l’imbattibilità casalinga degli uomini di Campanella saranno i bianconeroverdi di Faenza, squadra romagnola che occupa la dodicesima posizione in graduatoria.

La squadra allenata da coach Friso ha raccolto sin qui cinque vittorie e sette sconfitte. I romagnoli fanno dei rimbalzi la loro forza (secondi nel girone C per numero di palloni catturati) e l’agilità nelle fasi offensive. L’uomo da tener d’occhio sarà l’ex Bakery Giovanni Bruni: in biancorosso nella stagione 2016-2017. Fatta eccezione per Bruni (1981) e Sgobba (1992), quello di Faenza è un roster giovanissimo composto interamente da tantissimi under.