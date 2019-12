Ricomincia la “missione tre punti” per la Gas Sales: alle 18 arriva Ravenna

Sarà la sfida tra Gas Sales Volley Piacenza e Ravenna, in programma alle 18 di sabato 14 dicembre, ad aprire la 12esima giornata di Superlega. I biancorossi sono chiamati al riscatto dopo il passo falso contro Allianz Milano: a due giornate dal termine del girone d’andata, i ragazzi di coach Gardini hanno il compito di tornare a macinare punti per muovere la classifica, dimenticando alla svelta l’opaca prestazione di domenica scorsa. L’obiettivo della Gas Sales è tornare al successo e regalare ai propri tifosi quella vittoria da tre punti che ancora manca in questa prima stagione di Superlega. Al momento la classifica vede Fei e compagni occupare la decima piazza a quota 9 punti ma i biancorossi devono guardarsi alle spalle da Latina e Vibo che inseguono a 7 punti. Osservati speciali in casa ravennate l’opposto Vernon-Evans e lo schiacciatore Ter Horst.

Piacenza si scontrerà con un avversario reduce da un gran momento di forma, come dimostrano le tre vittorie consecutive conquistate con Verona, Vibo Valentia e Padova. Capitan Saitta e compagni vogliono proseguire questo trend positivo per consolidare la sesta piazza in classifica che significherebbe l’accesso ai quarti di Coppa Italia. Per Ravenna, la sfida contro Piacenza è l’ultima gara del girone d’andata in quanto osserverà il turno di riposo nella prossima domenica.

La formazione ospite, inoltre, guidata da coach Bonitta, è la più giovane della Superlega e può contare su giocatori interessanti, già nel giro della Nazionale azzurra, come Daniele Lavia e Oreste Cavuto, reduci entrambi dalle esperienze in Volley Nation League e agli Europei o come Vernon Evans, che mister Gardini ha già affrontato in Polonia.