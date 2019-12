Strepitosa Roberta Bonatti: è in finale per il titolo italiano nei 48 chili

Roberta Bonatti si riconferma ancora una volta tra le pugili più forti del panorama nazionale: questo pomeriggio, sabato 14 dicembre, l’atleta piacentina ha infatti staccato il pass per la finalissima ai Campionati Italiani Élite femminili di pugilato. La Bonatti, tesserata per l’Arma dei carabinieri, ha surclassato in semifinale la laziale Cecilia Grossi, assicurandosi la partecipazione all’appuntamento più importante. La finale per il titolo italiano, categoria 48 chili, è in programma domani: Roberta Bonatti affronterà la campana, nonché sua cara amica, Giovanna Marchese.

Ha invece lottato con onore al cospetto di Martina La Piana (19enne campionessa alle Olimpiadi giovanili) Margherita Magistrali, pugile della Salus et Virtus uscita sconfitta al termine di un match estremamente combattuto. Per lei una preziosa medaglia di bronzo nei 51 chili.