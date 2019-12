Assigeco, contro San Severo per conquistare le Final Eight di Coppa Italia

L’Assigeco Basket Piacenza chiude oggi, domenica 15 dicembre, il girone d’andata davanti al proprio pubblico e l’occasione è di quelle speciali: in caso di vittoria, infatti, i biancorossoblu sarebbero aritmeticamente qualificati per le fasi finali di Coppa Italia di Serie A2, traguardo storico per la società.

Prima però ci sarà da pensare ad un’avversaria ostica come San Severo che, nonostante la penultima posizione in classifica, ha dimostrato di giocare un basket di grande qualità. I pugliesi dopo le prime due vittorie hanno raccolto solo 4 punti nei successivi dieci match, ma hanno a disposizione un roster che ha tutte le potenzialità per uscire dalla zona rossa della classifica.

Per l’Assigeco sarà ancora la volta del duo Ogide-Hall, Ferguson infatti dovrebbe rientrare nelle prime giornate del girone di ritorno. Potrebbe essere dunque, la “seconda” ultima gara dell’ex Ferrara con i colori biancorossoblu: la qualificazione alla coppa sarebbe il modo migliore per congedarsi da un pubblico che ha già imparato ad amarlo. Palla a due in programma alle 18.

I ROSTER

Assigeco Piacenza: 2 Montanari, 4 Faragalli, 6 Ogide, 8 Molinaro, 9 Rota, 11 Gasparin, 14 Piccoli, 15 Ihedioha, 20 Ferraro, 25 Cremaschi, 33 Santiangeli, 55 Hall, 77 Jelic. All. Ceccarelli.

Allianz Pazienza Cestistica San Severo: 0 Saccaggi, 1 Mortellaro, 5 Kennedy, 6 Angelucci, 8 Conti, 9 Demps, 10 Antelli, 14 Di Donato, 19 Maspero, 31 Italiano, 45 Spanghero. All. Cagnazzo.