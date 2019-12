Ultima di andata per la Gas Sales, impegnata in trasferta contro Latina

E’ in programma oggi, domenica 22 dicembre, la tredicesima giornata del campionato di Superlega, ultima sfida del girone di andata: trasferta laziale per la Gas Sales Volley Piacenza, che alle 18 affronterà Latina. Dopo sei tie-break stagionali, di cui cinque vinti, i biancorossi sono ancora alla ricerca della prima vittoria netta da 3 punti. Battere la formazione di casa potrebbe essere una bella iniezione di fiducia per i ragazzi di Gardini, desiderosi di archiviare nel migliore dei modi il primo girone d’andata nella massima serie del volley italiano. I piacentini, in settimana, hanno preparato al meglio la gara insieme a mister Andrea Gardini e a tutto lo staff. La gara contro la formazione pontina è importante anche in chiave classifica: Piacenza, infatti, può ancora coltivare una piccola speranza per accedere ai playoff di Coppa Italia. Per farlo è necessario per i biancorossi ottenere una vittoria da 3 punti e sperare in risultati favorevoli dai campi in cui saranno impegnate Verona e Padova.

In casa laziale, invece, è forte il desiderio di invertire il trend negativo di risultati: reduci, infatti, da cinque sconfitte consecutive, i padroni di casa arrivano a questa gara da penultimi in classifica a 7 punti e devono fare i conti con lo stop del libero Mimmo Cavaccini, infortunatosi nel match contro Milano. In settimana i ragazzi di coach Tubertini sono scesi in campo per un allenamento congiunto con la nazionale tunisina: un buon test, concluso 2-2 per i pontini, che ha dato indicazioni proprio in vista della sfida contro Piacenza che rappresenta di fatto una sfida cruciale. In occasione della gara di domenica, la Top Volley Cisterna organizza il celebre “Teddy Bear Toss”, il lancio dei peluche che saranno donati dagli atleti ai bambini ricoverati all’ospedale Goretti.