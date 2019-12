Ultima puntata dell’anno di Zona Calcio: riflettori accesi sul calcio dilettanti

Con il campionato di serie C rimasto al palo a causa dello sciopero indetto dalla Lega Pro, fine anticipata anche per la programmazione di Zona Piacenza che questa sera non andrà in onda come di consueto su Telelibertà. Il calcio sulla tv piacentina sarà ugualmente protagonista perchè alle 20,15, scatterà l’ultimo appuntamento del 2019 per Zona Calcio, la trasmissione dedicata interamente al pallone dei dilettanti. Sarà una serata incentrata sulle gare andate in scena tra Serie D e Terza Categoria. Corrado Todeschi e Laura Fregoni saranno alla guida della puntata pre-natalizia, anche questa volta caratterizzata da tantii ospiti, dagli opinionisti fissi e, soprattutto, dalle immagini dei campi principali.

Come sempre, spazio al pubblico da casa che potrà interagire utilizzando il contatto whatsapp numero 3355438909 oppure utilizzando la pagina Facebook di Zona Calcio. I due appuntamenti saranno visibili anche in diretta streaming sul sito www.liberta.it.