Arti marziali a sostegno della campagna di Telethon per la ricerca

Le arti marziali scendono in campo per aiutare la campagna Telethon. Come ogni anno la società Another Way del maestro Davide Bottini ha organizzato la manifestazione “La sfida”, esibizione di arti marziali nella sede della BNL di via Caorsana a Piacenza. In pedana i giovani della kick boxing, ma anche del Judo e del Kali San Polo e dell’Aikido Piacenza, il tutto a sostegno di Telethon locale.

