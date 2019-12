Grande successo per il torneo giovanile della Bakery Basket

Sedici squadre, 40 partite disputate, 280 atleti: è stato un successo il sesto torneo giovanile targato Bakery Basket, tre giorni di basket che hanno regalato tante emozioni e grandi sfide.

“E’ stata un’edizione davvero fantastica – commenta il responsabile del settore giovanile biancorosso nonché uno degli organizzatori, Simone Zambon – rispetto agli scorsi anni avevamo un numero maggiore di squadre partecipanti e un livello tecnico ad altissimi livelli. Un lavoro di squadra tra la società che ha riposto la massima fiducia nell’organizzazione del torneo e lo staff, che è stato impeccabile e sempre presente nello svolgimento e nella gestione dell’evento. E’ fantastico affrontare squadre di livello pari e superiore, così da confrontarsi per migliorare sempre di più”.

Oltre allo staff, sottolinea Zamboni, non è mancato l’apporto da parte dei ragazzi delle giovanili: “Hanno aiutato su tutti i campi, segnando i punti e compilando i referti. Menzione d’onore va data anche ai due tifosi Elia e Andrea di Castel San Giovanni che ci hanno aiutato nello svolgimento delle partite per tutto l’arco delle tre giornate, contribuendo alla buona riuscita dell’evento”.

Ringraziamenti inoltre per le due società che collaborano: Basket Podenzano e Polisportiva Castellana che per i primi due giorni hanno messo a disposizione i loro campi a fianco della società Gossolengo Volley e in particolare Maurizio Beccari, mettendo a disposizione la palestra di Gossolengo per le tre giornate del torneo.

IL TABELLONE DEL TORNEO

Venerdì 27 dicembre:

ESORDIENTI GIRONE BIANCO-Podenzano ESORDIENTI GIRONE ROSSO-Castel San Giovanni

Podenzano-Pizzighettone 58-30 Bakery-Eagles 44-28

Cernusco-Casalmaggiore 64-30 Omegna-Vanoli 52-40

Pizzighettone-Cernusco 35-75 Eagles-Vanoli 19-72

Podenzano-Casalmaggiore 38-50 Bakery-Omegna 34-73

UNDER 14 GIRONE BIANCO-PalaBakery UNDER 14 GIRONE ROSSO-Gossolengo

Bakery-Vanoli 67-101 Siena-Reggiana 87-55

Urania-Costone 77-36 Eagles-Varese 47-94

Vanoli-Urania 51-74 Reggiana-Eagles 109-61

Bakery-Costone 52-84 Siena-Varese 76-50

Sabato 28 dicembre:

ESORDIENTI GIRONE BIANCO-Castel San Giovanni ESORDIENTI GIRONE ROSSO-Podenzano

Casalmaggiore-Pizzighettone 39-17 Bakery-Vanoli 40-43

Cernusco-Podenzano 37-31 Eagles-Omegna 29-89

CLASSIFICA: CLASSIFICA:

-Cernusco 6 -Omegna 6

-Casalmaggiore 4 -Vanoli 4

-Podenzano 2 -Bakery 2

-Pizzighettone 0 -Eagles 0

UNDER 14 GIRONE BIANCO-Gossolengo UNDER 14 GIRONE ROSSO-PalaBakery

Vanoli-Costone 80-57 Siena-Eagles 95-38

Urania-Bakery 91-50 Reggiana-Varese 58-82

CLASSIFICA: CLASSIFICA:

-Urania 6 -Siena 6

-Vanoli 4 -Varese 4

-Costone 2 -Reggiana 2

-Bakery 0 -Eagles 0

Domenica 29 dicembre:

ESORDIENTI FINALI: UNDER 14 FINALI:

Finale 7°-8°posto: Eagles-Pizzighettone 33-48 Finale 7°-8°posto: Bakery-Eagles 49-73

Finale 5°-6°posto: Bakery-Podenzano 43-37 Finale 5°-6°posto: Reggiana-Costone 83-34

Finale 3°-4°posto: Vanoli-Casalmaggiore 31-28 Finale 3°-4°posto: Varese-Vanoli 78-65

Finale 1°-2°posto: Cernusco-Omegna 54-45 Finale 1°-2°posto: Siena-Urania 56-51

CLASSIFICA FINALE: CLASSIFICA FINALE:

1-Cernusco 1-Siena

2-Omegna 2-Urania

3-Vanoli 3-Varese

4-Casalmaggiore 4-Vanoli

5-Bakery 5-Reggiana

6-Podenzano 6-Costone

7-Pizzighettone 7-Eagles

8-Eagles 8-Bakery