Piace, due giorni all’apertura del mercato: si pensa al baby Benedetti

Dopo il difensore Alessandro Castellana e l’attaccante Alessandro Polidori per i quali manca soltanto l’ufficializzazione dell’arrivo in biancorosso, il Piacenza e più nello specifico il direttore sportivo Luca Matteassi è alla ricerca di una mezz’ala che possa rappresentare alternativa valida ai titolari dell’undici di mister Franzini. Nelle ultime ore, l’idea è rappresentata da Leonardo Benedetti, centrocampista classe 2000 di proprietà della Sampdoria, in questa stagione in forza allo Spezia dove, fino ad ora, ha trovato poco spazio. Una trattativa soltanto abbozzata ma che potrebbe far registrare sviluppi nelle prossime ore. Partirà il 2 gennaio prossimo, in via ufficiale, la sessione di calciomercato invernale.

© Copyright 2019 Editoriale Libertà