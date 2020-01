Il ds Matteassi: “Dopo Castellana e Polidori arriverà un giovane”

Smaltiti pranzi e cene, il Piacenza Calcio è tornato oggi al lavoro con una doppia seduta di allenamento, la prima di qisto 2020. Mentre i ragazzi di Franzini hanno iniziato a preparare la trasferta del 12 gennaio contro il Modena, a tenere banco sono soprattutto le ultime notizie di mercato: dopo l’arrivo del difensore Alessandro Castellana (oggi presente all’allenamento) e l’imminente approdo in biancorosso dell’attaccante Alessandro Polidori (con l’ex Siena che si unirà domani ai nuovi compagni), i colpi del direttore sportivo Matteassi non finiscono di certo qui.

“Al momento – ha affermato il ds biancorosso – la priorità della società rimane un under da inserire al più presto all’interno del gruppo. Dopodiché, se il mercato offrirà nuove opportunità, valuteremo un altro colpo, ma per il momento rimaniamo concentrati su questo profilo”. Tra i tanti giovani sui quali il Piacenza ha messo gli occhi c’è anche il centrocampista classe 2000 Leonardo Benedetti, attualmente allo Spezia ma di proprietà della Sampdoria. Non è inoltre un mistero l’interesse dei biancorossi per Eric Lanini, attaccante 25enne della Juventus Under 23. Con la valigia in mano, come noto, El Kaouakibi, Forte e Giandonato. Non dovrebbe muoversi, invece, il trequartista Luca Cattaneo.

Nel frattempo, domenica prossima, i biancorossi scenderanno in campo a Tortona per un allenamento congiunto: avversario sarà il Derthona, compagine di Eccellenza.